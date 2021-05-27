Мінський аеропорт отримав лист із загрозою вибуху літака Ryanair з опозиційним журналістом Романом Протасевичем на борту вже після того, як влада розповіла про мінування екіпажу.

Про це повідомляє американське інтернет-видання The Daily Beast за підсумками розслідування, проведеного у співпраці з центром “Досьє”.

ЗМІ з’ясували, що лист, в якому йдеться про нібито загрозу вибуху, було отримано аеропортом Мінська 23 травня о 12:57 – майже через півгодини після того, як білоруський авіадиспетчер повідомив про загрозу для борта Ryanair. О 12:47 літак вже змінив курс на Мінськ.

У розпорядженні центру “Досьє” з’явився оригінал електронного листа з загрозою вибуху, яке, за словами невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, було відправлено палестинського воєнізованого угруповання ХАМАС. Пізніше на зустрічі з парламентаріями в Мінську він уточнив, що повідомлення відправили зі Швейцарії.

Так, автор листа – користувач з адресою електронної пошти “[email protected]” – нібито представник руху ХАМАС. Саме це повідомлення “спонукало” Лукашенка віддати розпорядження посадити літак Ryanair в Мінську.

“Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь в секторі Газа. Ми вимагаємо, щоб Європейський союз відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні. Ми знаємо, що учасники Дельфійського економічного форуму повертаються додому 23 травня рейсом FR4978. На цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом”, – йдеться в тексті.

Як випливає зі стенограми переговорів, о 12:33 диспетчер сказав пілоту, що лист з повідомленням про бомбу було відправлено відразу в кілька аеропортів. Але центр “Досьє” з’ясував, що на той момент лист отримали тільки “литовські аеропорти”. Грецьке управління цивільної авіації заявило, що в афінський аеропорт лист із загрозою про бомбу не приходив.

Представник ХАМАС Фаузі Бархум категорично відкинув причетність угруповання до інциденту з літаком.

При цьому ЗМІ підтвердили, що повідомлення надійшло з захищеного сервісу електронної пошти Protonmail, зареєстрованого у Швейцарії. Точне місцеперебування автора повідомлення визначити неможливо.

Напередодні невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував примусову посадку літака Ryanair у Мінську й арешт опозиційного журналіста, співзасновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Зокрема, Лукашенко погодився, що маневр з розворотом до Мінська, коли до Вільнюса було 70 кілометрів, здається нелогічним, але спитав, чому інші аеропорти не прийняли літак.

За його словами, літак Ryanair повернули назад ще й біля білоруської атомної електростанції й тим самим запобігли катастрофі.

Нагадаємо, в неділю, 23 травня, літак компанії Ryanair, який летів з Атен до Вільнюса, перетинаючи повітряний простір Білорусі, раптово змінив курс і приземлився у Національному аеропорту Мінська. Після приземлення літака білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу. Детальніше про Романа Протасевича, обставини його затримання та реакцію світової спільноти на це — в матеріалі #Букв.

Правозахисники центру “Вясна” не виключали, що після затримання Протасевича катуватимуть.

24 травня після повідомлень про можливе потрапляння Протасевича до лікарні з’явилося відео, на якому затриманий опозиційний журналіст із ймовірними подряпинами на лобі розповів, що дає білоруським силовикам визнавальні свідчення. Дмитро Протасевич, батько затриманого, вважає, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, зізнається у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.