Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне заявил, что слова иранской стороны об отсутствии связи с экипажем Boeing 737-800 рейса PS752 не соответствует действительности, так как диспетчеры общались с ними до последней секунды.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Диспетчеры Тегерана были на связи с бортом до последней секунды. Их слышал только Тегеран. Киев слышать не мог”, – заявил Дыхне.

Он пояснил, что уже после крушения компании МАУ передали запись разговора экипажа самолета с диспетчерами, что свидетельствует о том, что связь была до того момента, пока, вероятнее всего, не произошел взрыв.

“Было согласование маршрута и согласование поворота. Со временем это будет доступно документально”, – пересказал суть разговора с бортом Дыхне.

Его слова дополнил вице-президент компании МАУ по летной работе Игорь Сосновский.

“Набирать и поворачивать? Набирать и поворачивать. Все. Потом разговоров не было”.

Он пояснил, что “все” – это момент вероятного взрыва.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.