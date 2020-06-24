Дистанция и определенные маршруты: в МОЗ рассказали, как будет проходить ВНО

Об этом на брифинге рассказал заместитель главы МОЗ, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, в каждом пункте тестирования будут организованы определенные маршруты прохода в аудитории и разработаны определенные графики.
“Дети, которые приходят на прохождения ВНО, перед входом будут опрошены о состоянии здоровья медработниками. Будет проведена термометрия, будет показана четко определена аудитория для прохождения ВНО. По стрелками они будут проходить в свою аудиторию. В аудитории 15 человек, а дистанция между учениками будет не менее 1-2 метра”, – рассказал Ляшко.
Он отметил, что по школе также будут расставлены антисептики, в санитарных комнатах есть мыло, проточная вода и бумажные полотенца.
“Всем будут предоставлены защитные маски на входе. Термометры есть. В медработников защитные костюмы, антисептики в пунктах тестирования является, медицинское дежурство возле школ будет организовано”, – подчеркнул Ляшко.
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