Covid-19 Украина

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Дистанция и определенные маршруты: в МОЗ рассказали, как будет проходить ВНО

Перед входом на внешнее независимое оценивание (ВНО) медицинские работники будут опрашивать участников тестирования о состоянии их здоровья и проведут термометрию.

Среда, 24 июня 2020, 13:14

Об этом на брифинге рассказал заместитель главы МОЗ, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в каждом пункте тестирования будут организованы определенные маршруты прохода в аудитории и разработаны определенные графики.

“Дети, которые приходят на прохождения ВНО, перед входом будут опрошены о состоянии здоровья медработниками. Будет проведена термометрия, будет показана четко определена аудитория для прохождения ВНО. По стрелками они будут проходить в свою аудиторию. В аудитории 15 человек, а дистанция между учениками будет не менее 1-2 метра”, – рассказал Ляшко.

Он отметил, что по школе также будут расставлены антисептики, в санитарных комнатах есть мыло, проточная вода и бумажные полотенца.

“Всем будут предоставлены защитные маски на входе. Термометры есть. В медработников защитные костюмы, антисептики в пунктах тестирования является, медицинское дежурство возле школ будет организовано”, – подчеркнул Ляшко.

Теги: МОЗ, Виктор Ляшко

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