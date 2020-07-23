Об этом рассказал сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

Он подтвердил, что министерство впервые с начала эпидемии коронавируса разрешило пустить болельщиков на стадионы во время футбольных матчей.

“Действительно, мы отработали с Украинской ассоциацией футбола соответствующий регламент, каким образом это возможно… Было соответствующее обращении УАФ. Было обращение от наших болельщиков”, – отметил Степанов.

По словам министра, допуск болельщиков на стадионы может происходить при следующих условиях:

• заполненность секторов должна не превышать 25 %;

• соблюдение социальной дистанции при рассадке;

• наличие антисептиков на стадионах;

• температурный скрининг.

“Вчера моим заместителем – главным санврачом было издано соответствующее постановление относительно возможности и условий присутствия болельщиков на стадионе. Во-первых, заполненность должна быть не более 25%, то есть каждый сектор не может заполняться больше, чем на 25 %. Нужно придерживаться дистанции при рассадке – впереди, по бокам, сзади, по диагонали. Стадионы должны быть обеспечены антисептиками в достаточном количестве. На входе должен происходить температурный скрининг”, – рассказал глава МОЗ.

(На видео – с 12:55)

Накануне стало известно, что Степанов согласовал допуск в тестовом режиме зрителей на матчи плей-офф Украинской премьер-лиги за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, которые состоятся 25 и 29 июля.

Речь идет о футбольных матчах между клубами “Колос” и “Днепр-1”, а также между “Александрией” и “Мариуполем”.