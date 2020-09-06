Об этом они сообщили на своих страницах в соцсетях.
Соколюк рассказал, что сначала он, согласно своих должностных обязанностей, помогал девушке вернуться в Украину, а потом все это перешло в личное общение.
Чиновник пишет, что в начале отношений у них с Анастасией состоялась тяжелый разговор, но взаимные уступки и желание быть вместе не дали умереть новым чувствам.
“Мы вместе не понимаем, что это было, как так произошло и звезды сошлись на небе, но это любовь, и мы счастливы. Моя любовь и душа”, – признается Соколюк.
Первый раз, пишет Анастасия, они поговорили по телефону 20.02.2020 – дату оба влюбленных считают для себя магической. С тех пор они все время общались, пока Настя не вернулась в Украину, а 25 апреля, уже на украинской земле, впервые встретились.
“Когда я прилетела, мы встретились и не знали что сказать, как как вести себя друг с другом, это было очень мило и неопрятно. Максим передал мне письмо, написанное и поехал, я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила по дому сама не своя, мы созвонились, и он пообещал скоро приехать, это “скоро” произошло за два дня”, – пишет девушка.
Уже через несколько недель Соколюк пригласил девушку в Киев, и они стали жить вместе.
“Мы вместе, и мы очень счастливы. Наша любовь не похожа на обычную, она несет особую историю и множество событий, которые мы с улыбкой рассказываем нашим близким”, – делится Анастасия.
Настя по возвращении на родину начала интриговать фотографиями, на которых было понятно, что у нее завязались отношения.
Соколюк даже сделал такое же тату, как у девушки.
Что же касается шпица Мишеля, который косвенно и стал причиной знакомства Анастасии и Максима, он живет вместе с влюбленными.
Известно, что Максим Соколюк был еще женат, когда познакомился с Анастасией. Но он говорит, что сразу же подал на развод. У мужчины есть дочь и сын от предыдущего брака.
Заручились влюбленные в мае, то есть через месяц после их встречи. Соколюк на тот момент еще находился в процессе развода.
Как сообщалось ранее, в феврале путешественнице из Украины Анастасии Зинченко отказали в эвакуации из Китая. Причиной тому послужило желание девушки покинуть страну вместе со своим любимцем.
Президент Украины Зеленский позвонил девушке и пообещал, что “найдет способ вернуть” ее на родину. Также футбольный клуб “Шахтер”, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову, заявлял о готовности отправить в Китай свой самолет для того, чтобы эвакуировать Зинченко и других застрявших в стране граждан.
В пятницу, 1 мая, спустя более чем 2 месяца, девушка наконец вернулась домой в Херсон.
- 5 марта Анастасия Зинченко рассказала, что после звонка президента с ней никто не связался по поводу возможной эвакуации.