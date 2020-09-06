Анастасия Зинченко, которая в свое время застряла в охваченном коронавирусом Ухане, находится в отношениях с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком. Влюбленные уже длительное время живут вместе.

Об этом они сообщили на своих страницах в соцсетях.

Соколюк рассказал, что сначала он, согласно своих должностных обязанностей, помогал девушке вернуться в Украину, а потом все это перешло в личное общение.

Чиновник пишет, что в начале отношений у них с Анастасией состоялась тяжелый разговор, но взаимные уступки и желание быть вместе не дали умереть новым чувствам.

“Мы вместе не понимаем, что это было, как так произошло и звезды сошлись на небе, но это любовь, и мы счастливы. Моя любовь и душа”, – признается Соколюк.

Первый раз, пишет Анастасия, они поговорили по телефону 20.02.2020 – дату оба влюбленных считают для себя магической. С тех пор они все время общались, пока Настя не вернулась в Украину, а 25 апреля, уже на украинской земле, впервые встретились.

“Когда я прилетела, мы встретились и не знали что сказать, как как вести себя друг с другом, это было очень мило и неопрятно. Максим передал мне письмо, написанное и поехал, я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила по дому сама не своя, мы созвонились, и он пообещал скоро приехать, это “скоро” произошло за два дня”, – пишет девушка.

Уже через несколько недель Соколюк пригласил девушку в Киев, и они стали жить вместе.

“Мы вместе, и мы очень счастливы. Наша любовь не похожа на обычную, она несет особую историю и множество событий, которые мы с улыбкой рассказываем нашим близким”, – делится Анастасия.

Настя по возвращении на родину начала интриговать фотографиями, на которых было понятно, что у нее завязались отношения.

Соколюк даже сделал такое же тату, как у девушки.

Что же касается шпица Мишеля, который косвенно и стал причиной знакомства Анастасии и Максима, он живет вместе с влюбленными.

Известно, что Максим Соколюк был еще женат, когда познакомился с Анастасией. Но он говорит, что сразу же подал на развод. У мужчины есть дочь и сын от предыдущего брака.

Заручились влюбленные в мае, то есть через месяц после их встречи. Соколюк на тот момент еще находился в процессе развода.

Как сообщалось ранее, в феврале путешественнице из Украины Анастасии Зинченко отказали в эвакуации из Китая. Причиной тому послужило желание девушки покинуть страну вместе со своим любимцем.

Президент Украины Зеленский позвонил девушке и пообещал, что “найдет способ вернуть” ее на родину. Также футбольный клуб “Шахтер”, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову, заявлял о готовности отправить в Китай свой самолет для того, чтобы эвакуировать Зинченко и других застрявших в стране граждан.

В пятницу, 1 мая, спустя более чем 2 месяца, девушка наконец вернулась домой в Херсон.