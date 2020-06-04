Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить производство против министра здравоохранения Максима Степанова из-за возможных злоупотреблений при покупке средств индивидуальной защиты для медиков.

Об этом сообщила нардепка от “Голоса” Александра Устинова в Facebook.

“Сегодня через суд заставила СБУ открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса Украины, а именно диверсию против страны”, – заявила депутат.

Она также опубликовала соответствующее решение суда.

Дело возбудили из-за возможной коррупции при закупке медицинских костюмов для украинских врачей.

“Считаю, что то количество медиков, которое погибло пока МОЗ дерибанил средства на их защиту – это диверсия против страны и медицинских работников в частности”, – написала Устинова.

По ее словам, сначала СБУ отказала ей в открытии уголовного производства, зато открыла 6 производств в отношении украинских производителей.