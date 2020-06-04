Об этом сообщила нардепка от “Голоса” Александра Устинова в Facebook.
“Сегодня через суд заставила СБУ открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса Украины, а именно диверсию против страны”, – заявила депутат.
Она также опубликовала соответствующее решение суда.
Дело возбудили из-за возможной коррупции при закупке медицинских костюмов для украинских врачей.
“Считаю, что то количество медиков, которое погибло пока МОЗ дерибанил средства на их защиту – это диверсия против страны и медицинских работников в частности”, – написала Устинова.
По ее словам, сначала СБУ отказала ей в открытии уголовного производства, зато открыла 6 производств в отношении украинских производителей.
- Стоит отметить, что вокруг закупки костюмов для медиков ранее разгорелся скандал. Так, сообщалось, что МОЗ Украины закупает защитную одежду для врачей по гораздо большей цене (примерно в два раза дороже), чем это удается волонтерам и государственному предприятию “Медицинские закупки Украины”.
- В министерстве же утверждали, что закупленные МОЗ костюмы (китайского производства) гарантируют безопасность медиков, в отличие от украинских аналогов.