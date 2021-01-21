Украинский дизайнер Антон Белинский призвал выйти под посольство России в Киеве 23 января, чтобы "поддержать соседей".

Соответствующий призыв появился в Instagram Stories дизайнера.

“Друзья, Киев, привет! Кто хочет 23-го выйти к российскому посольству и поддержать наших соседей? Пишите”, – объявил Белинский.

Что он подразумевает под словами “поддержать соседей”, Белинский не уточнил.

Однако на 23 января анонсированы акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, который был недавно задержан по прилету из Германии в РФ и заключен под стражу.

В Фонде борьбы с коррупцией, созданном Навальным, анонсировали митинги по всей России (в более чем 60 городах). Они должны стартовать в субботу, 23 января, в 14:00.

В Сети можно найти анонсы митингов в поддержку Навального и в других странах. Например, такие акции под лозунгом “Свободу Навальному!” 23 января планируются в Лондоне (Великобритания) и Хельсинки (Финляндия).

Будет ли что-то подобное организовано в Киеве, пока неизвестно.

К слову, Алексей Навальный в 2014 году, комментируя захват Россией украинских территорий, заявлял, что “несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ”, “останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины”.

Впоследствии Навальный сообщил, что в случае победы на президентских выборах проведет в оккупированном Крыму повторный референдум, поскольку “сейчас непонятно, чья территория”.

СПРАВКА. Антон Белинский – украинский дизайнер. Он начал свой путь в моде в качестве участника малого подиума Kiev Fashion Days. Спустя некоторое время дизайнер уже представлял свои коллекции в мировых fashion-столицах. Например, бренд Anton Belinskiy показал коллекцию весна-лето 2019 в рамках Недели моды в Париже. Также дизайнер устроил показ на Нью-Йоркской неделе моды в 2016 году.

Кроме того, Белинский презентовал коллекцию в рамках полуфинала конкурса молодых дизайнеров LVMH в 2015 году и попал в шорт-лист. Он был единственным, кто представляет Украину в шорт-листе международной премии. Его соперниками стали еще 25 модельеров, среди которых известные в индустрии имена – Vetements, MARQUES’ALMEIDA и Jacquemus.

Бренд Anton Belinskiy существует з 2009 года.