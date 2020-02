Об этом пишет MIT Technology Review.

Две недели назад Баскин презентовала необычные защитные маски. По ее словам, она поняла, что люди, использующие маски для лица, чтобы защитить себя от инфекции, будут сталкиваться с трудностями при разблокировке телефонов, которые используют распознавание лиц. Поэтому она создала прототип маски с изображением уникальных лиц воображаемых людей. Ее изобретение вызвало ажиотаж. У дизайнера множество заказов, некоторые компании жаждут стать ее дистрибьюторами.

Made this service that prints your face on an N95 mask, so you can protect people from viral epidemics while still being able to unlock your phone.

😷+👃🏻👃🏽👃🏿👄=🔓https://t.co/SXslSjoiMz pic.twitter.com/rByMBwdPB8

— Danielle Baskin (@djbaskin) February 15, 2020