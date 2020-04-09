Дудл опубликован на сайте Google.

На классическом значке Google изображен коммунальщик, возле которого находится мусорный бак. Google в знак благодарности посылает коммунальщику сердечки.

“Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на общество по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы почтить многих из них на передовой. Сегодня мы хотели бы сказать: Спасибо всем работникам коммунальных служб”, – отметили в компании.