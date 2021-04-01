Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разрабатывает цифровой проездной билет для проверки результатов тестов на COVID-19 и сертификатов вакцинации на платформе iOS.

Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Отмечается, что приложение с функциями проездного билета хотят запустить в середине апреля.

Цифровой проездной билет поможет:

находить информацию о поездках, тестировании и требованиях вакцинации в конкретной стране;

находить лаборатории возле места их отправления и/или прибытия, которые могут проводить тесты на COVID-19 в соответствии с типом теста, необходимого для путешествия;

урегулировать процесс передачи результата теста на коронавирус или сертификата о прививках в приложение;

создать свой цифровой проездной, проверить, соответствуют ли тест и вакцинация нормам.

Пока цифровой проездной билет находится на стадии тестирования. До 15 апреля его планируют запустить для пользователей iOS. Позже он появится на платформе Android.

“Но приложение станет успешным только в том случае, если его примут авиакомпании, разные страны и аэропорты”, – отметил региональный вице-президент IATA в Африке и Ближнем Востоке Камил Алавади.