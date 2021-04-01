Об этом сообщает международное агентство Reuters.
Отмечается, что приложение с функциями проездного билета хотят запустить в середине апреля.
Цифровой проездной билет поможет:
- находить информацию о поездках, тестировании и требованиях вакцинации в конкретной стране;
- находить лаборатории возле места их отправления и/или прибытия, которые могут проводить тесты на COVID-19 в соответствии с типом теста, необходимого для путешествия;
- урегулировать процесс передачи результата теста на коронавирус или сертификата о прививках в приложение;
- создать свой цифровой проездной, проверить, соответствуют ли тест и вакцинация нормам.
Пока цифровой проездной билет находится на стадии тестирования. До 15 апреля его планируют запустить для пользователей iOS. Позже он появится на платформе Android.
“Но приложение станет успешным только в том случае, если его примут авиакомпании, разные страны и аэропорты”, – отметил региональный вице-президент IATA в Африке и Ближнем Востоке Камил Алавади.
- Ранее в картографическом сервисе от американской компании Apple – Apple Maps появились рекомендации, которые должны помочь при путешествиях в эпоху пандемии коронавируса COVID-19.