Про це повідомляє американський канал CNN.

Відомо, що створенням папамобілю займається американський стартап Fisker, який виробляє електромобілі. Його створять на основі позашляховика Fisker Ocean, який компанія хоче вивести у виробництво у 2022 році.

Розробники кажуть, що папамобіль буде повністю електричним, замість шкіри для дизайну салону використають матеріали, виготовлені з перероблених пляшок та пластику, видобутого з океану.

Оскільки цей транспорт буде використовуватися для публічних виходів Папи, його модифікують та додадуть скляний купол, щоб натовп зміг бачити Франциска під час виїздів.

Понтифік вже бачив проєкт свого папамобілю. Компанія сподівається, що Франциск отримає його у четвертому кварталі наступного року.

It was an honor to have a private audience with Pope Francis @Pontifex . He is so conscience about our responsibility towards the environment & for our generations to come! Looking forward to make the 1st ALL electric Popemobile. #Fisker #love #EVs #PopeFrancis #vatican pic.twitter.com/0zdnXs6Bpo

— Henrik Fisker (@henrikfisker) May 21, 2021