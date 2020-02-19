Об этом во время посещения больницы Борисполя заявил президент Владимир Зеленский.

“Мы вчера поставили такую задачу – я хочу чтобы они предоставили нам выводы относительно медреформы. Этот состав будет объявлен, это будут известные врачи, которые хотят дать анализ реформы. В ближайшее время получим группу специалистов и проанализируем до 1 марта, потому что с апреля начинается вторая часть медреформы”, – заявил Зеленский.

Глава государства уверен, что выводы врачей будут учтены в процессе реформы.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 19 лютого 2020 р.