Для белорусских рабочих, которые поддержали общенациональную забастовку и не вышли на предприятия, собрали 1,1 миллиона долларов помощи.

Об этом сообщает TUT.BY.

Деньги будут распределять для покрытия стандартной оплаты рабочих тех предприятий, которым не будут платить зарплату из-за их участия в забастовке.

Первыми получат финансовую поддержку работники предприятий МТЗ, МЗКТ и “Гродно Азот”.

“Национальный забастовочный комитет выделяет по 100 тысяч долларов МТЗ, МЗКТ и “Гродно Азоту”, — сообщил Андрей Стрижак, один из организаторов сбора средств.

Остальные предприятия просят “срочно обратиться для получения солидарной помощи от народа Беларуси”.

“Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто лишился работы из-за своих убеждений, и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси”, – заявили организаторы сбора денежной помощи.

Кроме помощи забастовщикам, в Беларуси продолжается сбор средств для жертв насильственных репрессий. Для тех, кто пострадали от насилия со стороны силовиков, собрали более 2,6 млн долларов. То есть в общей сложности на помощь пострадавшим от репрессий собрали более 3,7 млн долларов.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.