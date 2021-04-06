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Он дополнит состав кухонной техники любого пользователя, а также станет хорошим дополнением дизайна помещения.
Дизайн
Внешний вид грилей строгий, элегантный, стильный. Можно купить гриль Tefal на https://eldorado.ua/1220256/c1220256/producer=tefal/ только в двух цветах – черный и серебристый. Некоторые модели можно ставить вертикально. Так они занимают меньше места, и освобождается пространство для иных предметов кухонной утвари. Ножки силиконовые не скользят по поверхности, и прибор не съедет внезапно вниз.
Комплектация грилей
В зависимости от стоимости электрогриля меняются и дополнительные элементы к нему. Но существует стандартный набор, входящий в комплектацию каждой марки гриля.
Пластиковый контейнер. В нем собирается жир и соки продуктов, выделяемые в момент приготовления еды.
Пластины с антипригарным покрытием. Их можно помещать в посудомоечную машину.
Ненагревающаяся ручка. Обжечься от нее невозможно.
Почему именно гриль Tefal?
В электрогрилях данного бренда есть множество достоинств, делающих эту бытовую технику фаворитом среди аналогов. А именно:
- нержавеющий корпус из-за использования стали при изготовлении;
- компактность;
- вместительная жарочная площадь;
- энергосбережение;
- несколько рабочих режимов;
- набор умных автоматических программ.
Принцип работы грилей
В эксплуатации данный прибор очень простой. Стоит только открыть крышку, положить подготовленные продукты, закрыть и задать режим готовки. Программа самостоятельно выбирает температуру и определит время приготовления. Настройки гриля позволяют измерить толщину продукта. Подрумянить можно и рыбу, и мясо, и овощи. При этом они сохраняют полезные качества, витамины и избавляются от вредного жира. Ребристая поверхность электрогриля создана для придания эстетической красоты блюдам.
Стоимость и приобретение
Купить свч печь в Киеве, как и другую технику, необходимую кухонную технику можно онлайн. Широкий ассортимент и гибкая ценовая политика порадуют.
Любая техника создана для улучшения комфорта человека. Гриль тоже входит в этот список домашних помощников. Изобилие товара делает его доступным для каждого ценителя собственного времени. Простые эксплуатационные качества являются плюсом при выборе среди аналогичной продукции.