Разогревая еду в микроволновых печах или готовя в мульти- и пароварках, невозможно добиться красивой корочки. С этой задачей справляется электрогриль.

На правах рекламы

Он дополнит состав кухонной техники любого пользователя, а также станет хорошим дополнением дизайна помещения.

Дизайн

Внешний вид грилей строгий, элегантный, стильный. Можно купить гриль Tefal на https://eldorado.ua/1220256/c1220256/producer=tefal/ только в двух цветах – черный и серебристый. Некоторые модели можно ставить вертикально. Так они занимают меньше места, и освобождается пространство для иных предметов кухонной утвари. Ножки силиконовые не скользят по поверхности, и прибор не съедет внезапно вниз.

Комплектация грилей

В зависимости от стоимости электрогриля меняются и дополнительные элементы к нему. Но существует стандартный набор, входящий в комплектацию каждой марки гриля.

Пластиковый контейнер. В нем собирается жир и соки продуктов, выделяемые в момент приготовления еды.

Пластины с антипригарным покрытием. Их можно помещать в посудомоечную машину.

Ненагревающаяся ручка. Обжечься от нее невозможно.

Почему именно гриль Tefal?

В электрогрилях данного бренда есть множество достоинств, делающих эту бытовую технику фаворитом среди аналогов. А именно:

нержавеющий корпус из-за использования стали при изготовлении;

компактность;

вместительная жарочная площадь;

энергосбережение;

несколько рабочих режимов;

набор умных автоматических программ.

Принцип работы грилей

В эксплуатации данный прибор очень простой. Стоит только открыть крышку, положить подготовленные продукты, закрыть и задать режим готовки. Программа самостоятельно выбирает температуру и определит время приготовления. Настройки гриля позволяют измерить толщину продукта. Подрумянить можно и рыбу, и мясо, и овощи. При этом они сохраняют полезные качества, витамины и избавляются от вредного жира. Ребристая поверхность электрогриля создана для придания эстетической красоты блюдам.

Стоимость и приобретение

Купить свч печь в Киеве, как и другую технику, необходимую кухонную технику можно онлайн. Широкий ассортимент и гибкая ценовая политика порадуют.

Любая техника создана для улучшения комфорта человека. Гриль тоже входит в этот список домашних помощников. Изобилие товара делает его доступным для каждого ценителя собственного времени. Простые эксплуатационные качества являются плюсом при выборе среди аналогичной продукции.