Такие данные представил министр охраны здоровья Максим Степанов во время ежедневного брифинга.
“Сейчас в медицинских учреждениях страны, отведенных для приема и лечения больных коронавирусной болезни, уже готовы около 34 тысяч коек, 3,7 тысячи аппаратов ИВЛ”, – сказал он.
По словам министра, в больницах существенно нарастили количество коек с подведенным к ним кислородом. Сейчас по стране их количество достигает 9,5 тысяч.
“Мы считаем, что это количество надо увеличивать”, – добавил Максим Степанов.
- За прошедшие сутки, 15 августа, в Украине зафиксировали 1637 случаев заражения COVID-19.