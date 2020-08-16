В Украине для больных COVID-19 готовы около 34 тысяч коек, 3,7 тысячи аппаратов ИВЛ и 9,5 тысячи коек с подведенным кислородом.

Такие данные представил министр охраны здоровья Максим Степанов во время ежедневного брифинга.

“Сейчас в медицинских учреждениях страны, отведенных для приема и лечения больных коронавирусной болезни, уже готовы около 34 тысяч коек, 3,7 тысячи аппаратов ИВЛ”, – сказал он.

По словам министра, в больницах существенно нарастили количество коек с подведенным к ним кислородом. Сейчас по стране их количество достигает 9,5 тысяч.

“Мы считаем, что это количество надо увеличивать”, – добавил Максим Степанов.