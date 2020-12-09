Украина получит 640 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка для социально-экономического развития восточных областей, развития транспорта и модернизации транспортной инфраструктуры.

Соответствующие кредитные соглашения Правительство Украины и ЕИБ подписали 9 декабря, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти средства помогут Украине развивать экономику и устойчивое общество, в частности в восточных областях страны.

“Восстановленные объекты инфраструктуры на востоке Украины, реконструкция и совершенствование дорог в Луганской области, постоянный общественный транспорт обеспечат экономические, экологические и социальные выгоды для граждан Украины на долгие годы”, – отметил он.

В частности, подписанные соглашения предусматривают:

340 млн евро для восстановления инфраструктуры и улучшения условий жизни и ведения бизнеса в пострадавших от военного конфликта регионах на востоке Украины.

Реализация проекта будет способствовать восстановлению экономики и развитию регионов путем восстановления и модернизации объектов инфраструктуры, в частности административных зданий, школ, медицинских центров и больниц, государственных дорог и мостов, а также коммунальных услуг, водоснабжения и водоотведения на подконтрольных Украины территориях в Донецкой и Луганской областях.

Проект также будет реализован в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях, а также на территориях горсоветов других областей, которые принимают внутренне перемещенных лиц.

200 млн евро для улучшения качества и надежности общественного транспорта в почти 20 городах Украины.

Это поможет модернизировать подвижный состав электрического общественного транспорта (трамваев, троллейбусов, вагонов метро и электробусов), восстановить и построить новую инфраструктуру общественного транспорта (трамвайные линии, троллейбусные линии, подстанции и депо).

На сегодня реализацию проектов планируется осуществлять в: Северодонецке, Виннице, Ужгороде, Черкассах, Кременчуге, Белой Церкви, Мелитополе, Каменском, Хмельницком, Тернополе, Кривом Роге, Днепре, Луцке, Запорожье, Львове, Полтаве, Одессе, Черновцах.

100 млн евро для модернизации 183 км автомобильных дорог в Луганской области.

Средства будут направлены на капитальный и текущий средний ремонт участков автодорог: Чугуев-Меловое, “Демино-Александровка”-Сватове-Лисичанск-Луганск, Танюшовка-Старобельск-Бахмут.

Кроме того, существенные гранты от Европейского Союза, которые будут предоставлены в виде технической помощи, дополнят кредиты ЕИБ и помогут в подготовке и управлении проектами.