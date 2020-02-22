На территорию медицинского центра в Новых Санжарах привезли передвижную станцию для высокоскоростного доступа к Интернету, чтобы эвакуированные граждане могли общаться с родственниками.

Об этом сообщили на официальном сайте Полтавской ОГА.

В сообщении указали, что если в обычных условиях эти работы занимают несколько дней, то в “Новых Санжарах” 4G-Интернет установят за сутки.

“Стойка пропускная способность 4G-сети Vodafone позволит обеспечить надежное высокоскоростное соединение. Сеть также позволит проводить прямые трансляции. Характеристики сети гарантируют скорость не ниже необходимого минимума в 6 Мбит/с, чего с запасом хватает для передачи видео в гарантированно высоком качестве, без помех и с минимальной задержкой сигнала не более 15 мс”, – сообщили на сайте ОГА.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.