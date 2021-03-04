Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

“Мы хотим в этом году, вместе с Госспецсвязью, улучшить качество правительственной связи, заменить старые “желтые” телефонные терминалы на современные, а также начать запуск защищенной правительственной мобильной связи: разработать смартфоны с защищенной операционной системой. Это тоже будет выполнять роль правительственной связи”, – сказал он.

Федоров отметил, что первые такие смартфоны в Украине появятся уже в конце этого года.

“Подобные решения работают в ряде стран, есть несколько вендоров, которые предлагают подобные решения. У каждого бренда есть свои кейсы, которые они приводят в пример”, – добавил он.