Жить в кругу избранных, когда по соседству люди с похожими интересами и финансовыми возможностями — реально ли это?

Да, и в Киеве уже возводят элитный клубный дом. Это понятие хорошо знакомо европейцам, но в Украине пока такие дома можно сосчитать на пальцах. И они значительно уступают нетривиальной печерской новостройке.

Представители застройщика ЖК Signature любезно ответили на 5 вопросов о новом проекте в центре столицы. Вот что удалось услышать.

Что такое “клубный дом”

Это недвижимость закрытого типа, апартаменты в которой редко попадают в открытую продажу. Чтобы стать собственником элитной жилплощади, нужно “доказать” свою причастность к сообществу людей, которые будут там жить. Вас попросят заполнить анкету и пройти “собеседование” с представителем застройщика.

“Такие усилия оправдываются качеством будущей жизни в доме”, — говорят в ЖК Signature.

Где находится оазис Signature

В самом центре столицы, на Печерске. Точнее — по улице Мечникова, 11. Все рядом: исторический центр, деловые кварталы, метро — подземка всегда выручает, когда Киев замирает в пробках.

Кто может купить апартаменты в клубном доме

Далеко не каждый. На сегодняшний день это самая дорогая элитная недвижимость Киева. Именно стоимость жилья станет решающим фактором формирования закрытого клуба жильцов, которые могут позволить себе инвестировать значительную сумму в квартиру. Предположительно, что будущих соседей свяжут не только интересы и жизненные ценности, но и бизнес-проекты и партнерские отношения. И 100% вероятность, что в квартире над вами не поселят неблагополучных квартирантов.

Как охраняется комплекс

Жители ЖК Signature могут не сомневаться в собственной безопасности. Полный комплект охранных систем в жилье идет “от застройщика”:

персональная сигнализация в апартаментах;

патрулирование территории секьюрити;

круглосуточное видеонаблюдение по периметру;

вход в апартаменты по карточкам.

Предусмотрена ли особая инфраструктура

Абсолютно. В распоряжении жильцов разные активности по типу SPA, ресторана и детских комнат.

Для шопинга предусмотрены бутики и супермаркет.

Бассейн, парковка, фитнес-центр — все это предусмотрено только для жильцов дома и их гостей.

И никто посторонний не может пользоваться благами закрытого жилищного комплекса.