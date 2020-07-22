Министерство охраны здоровья разделит Украину на четыре зоны, что позволит усиливать или ослаблять карантин в отдельных областях или районах.

Об этом сегодня на заседании правительства заявил министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент #Букв.

В частности, по эпидемиологическому уровню распространения коронавируса будут выделены красная, оранжевая, желтая и зеленая зоны.

“Уровень определяться будет автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждается Национальной комиссией ТЭБ ЧС. Базовым уровнем мониторинга – является мониторинг на уровне области показателей, используемых и сейчас”, – пояснил Степанов.

По его словам, это:

загруженность коек (не более 50 %),

среднее количество тестирований (не менее 24 тестов на 100 тыс. населения),

коэффициент выявления случаев инфицирования (не более 11 %),

показатель динамики роста случаев инфицирования (более 10 %).

К “зеленой зоне” отнесут те территории, где показатели не будут превышены.

Степанов отметил что в “зеленой зоне” останутся следующие ограничения:

обязательное ношение маски или респиратора во время пребывания в помещении;

соблюдение дистанции во время проведения массовых мероприятий (1 человек на 5 кв. м);

соблюдение дистанции во время проведения мероприятий в учреждениях культуры (заполненность 50 % мест),

перевозки пассажиров в общественном транспорте в пределах сидячих мест.

Кроме того, глава МОЗ отметил, что если показатели не будут в норме в течение пяти дней подряд, цветовой индикатор будет меняться.