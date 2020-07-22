Об этом сегодня на заседании правительства заявил министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент #Букв.
В частности, по эпидемиологическому уровню распространения коронавируса будут выделены красная, оранжевая, желтая и зеленая зоны.
“Уровень определяться будет автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждается Национальной комиссией ТЭБ ЧС. Базовым уровнем мониторинга – является мониторинг на уровне области показателей, используемых и сейчас”, – пояснил Степанов.
По его словам, это:
- загруженность коек (не более 50 %),
- среднее количество тестирований (не менее 24 тестов на 100 тыс. населения),
- коэффициент выявления случаев инфицирования (не более 11 %),
- показатель динамики роста случаев инфицирования (более 10 %).
К “зеленой зоне” отнесут те территории, где показатели не будут превышены.
Степанов отметил что в “зеленой зоне” останутся следующие ограничения:
- обязательное ношение маски или респиратора во время пребывания в помещении;
- соблюдение дистанции во время проведения массовых мероприятий (1 человек на 5 кв. м);
- соблюдение дистанции во время проведения мероприятий в учреждениях культуры (заполненность 50 % мест),
- перевозки пассажиров в общественном транспорте в пределах сидячих мест.
Кроме того, глава МОЗ отметил, что если показатели не будут в норме в течение пяти дней подряд, цветовой индикатор будет меняться.
- Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине продлевают до 31 августа.