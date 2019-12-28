Для того чтобы беркутовцев, подозреваемых в расстреле участников Майдана, включили в списки на обмен "всех на всех", суд должен снять с них меру пресечения.

Об этом говорится в материале #Букв “Расстрел Майдана: как за полгода до приговора дело разваливают для обмена с Путиным”.

Первые новости о том, что бывших беркутовцев могут поменять на украинских граждан, удерживаемых сепаратистами в подвалах ОРДЛО, появились две недели назад. Речь шла якобы даже о том, что фамилии обвиняемых в массовых расстрелах есть в утвержденных списках на обмен.

Обменять беркутовцев не позволяет незавершенный суд.

“Согласно украинским законам, мы можем отдать обвиняемых в преступлении лишь после того, как они получат свой приговор. После этого их может помиловать президент и включить в группу обмена… Но с делом о расстрелах на Институтской есть нюанс: приговор до Нового года вынести физически невозможно. Поэтому существует другой путь, более сомнительный: с подозреваемых снимают меры пресечения и они, как свободные люди, могут пересечь границу страны. Будут ли они являться в дальнейшем в суд – вопрос риторический” – поясняется в статье.

По состоянию на 27 декабря трое бывших беркутовцев сидят в СИЗО – Зинченко, Аброськин и Янишевский. Их коллега Тамтура с октября этого года под ночным домашним арестом (то есть он должен быть дома не позже 22:00). А Маринченко с 19 декабря, когда всем обвиняемым продолжали действие мер пресечения – под круглосуточным домашним арестом и не имеет права покидать пределы жилья, где он прописан.

“По информации наших источников, еще в начале этой недели руководство Генпрокуратуры хотело изменить меры пресечения всем пятерым”, – указано в материале.

Чтобы изменить меру пресечения, прокурорам нужно было подать соответствующее ходатайство, но не сделали этого, заявив, что «никаких оснований для изменения меры пресечения не существует».

Потому обжаловать продление действия меры пресечения модно только посредством апелляционного суда.

“Если же бывших силовиков таки обменяют, пока неясно, как это скажется на самом деле о расстрелах на Институтской, которое фактически находится на финишной прямой. Адвокаты экс-силовиков на эти вопросы не отвечают и просят не “распространять домыслы”. Так же пока молчат и прокуроры”, – подытожил автор.