Если кандидат в президенты США Джо Байден сохранит свое преимущество в Неваде и Мичигане, количество голосов его выборщиков составит 270.

#Буквы рассказывают что нужно кандидатам, чтобы одержать победу.

По состоянию на 20 часов по Киеву Байден имеет поддержку 237 выборщиков, Трамп – 214 выборщиков.

Лидер президентской гонки неизвестен в 6 штатах – Неваде, Аризоне, Мичигане, Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине.

Байден с незначительным отрывом лидирует в штатах Мичиган и Невада, победы в которых будет достаточно для победы в выборах в целом. Именно 23 голоса не хватает Байдену для победы в выборах. Если Трамп победит во всех штатах, где лидирует, то общего количества голосов выборщиков все равно не хватит для победы.

Относительно Джорджии, Северной Каролины, Невады и Аризоны, преимущество в этих штатах могло бы быть своеобразной подушкой безопасности для Байдена, если он проиграет Пенсильванию.

Для Трампа победа в Пенсильвании значительно важнее – если Мичиган не станет на его сторону, у него не будет других шансов на победу.