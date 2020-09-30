Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Так, с начала сентября в список добавились 4 страны – Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.
“Страны, относительно открытые для путешествий украинцев. Хотя туристический сезон завершился, но возможности путешествовать никто не отменял. По состоянию на сейчас таких стран 52. С предыдущего брифинга, 3 сентября, добавились еще 4 страны. Не самые популярные, но кому-то может понадобиться туда поехать. Это Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана”, – отметил Кулеба.
Список еще 48 стран, в которые могут ездить украинцы:
Бразилия, Доминиканская Республика, Болгария, Словения, Мальдивы, Северная Македония, Сербия, Албания, Черногория, Хорватия, США, Великобритания, Турция, Египет, Беларусь, Багамские острова, ОАЭ, Демократическая Республика Конго, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Руанда, Афганистан, Антигуа и Барбуда, Буркина-Фасо, Бурунди, Армения, Эквадор, Эфиопия, Замбия, Ирак, Иран, Ирландия, Камбоджа, Кения, Коморские острова, Ливан, Мексика, Пакистан, Южная Корея, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Сомали, Ямайка, Чад, Того, Танзания, Южный Судан.
Въезд в указанные страны возможен либо без каких-либо условий, либо же при выполнении определенных требований.
В МИД рекомендуют украинцам перед поездкой изучить правила пересечения границы той или иной страны. Это можно сделать на интерактивной карте украинского МИД tripadvisor.mfa.gov.ua.
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