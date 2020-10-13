По состоянию на 13 октября открытыми для путешествий украинцев в условиях пандемии коронавируса COVID-19 являются уже 58 стран.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В обновленный список добавились еще 6 стран: Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральная Африканская Республика, а также Сан-Томе и Принсипи.

“По состоянию на 13 октября таких стран 58. Хорошая новость – в список добавились 6 стран. Нейтральная новость, что эти страны не очень популярны среди украинских туристов”, – отметил Кулеба.

Кроме указанных 6 государств, в список также входят:

Бразилия, Доминиканская Республика, Болгария, Словения, Мальдивы, Северная Македония, Сербия, Албания, Черногория, Хорватия, США, Великобритания, Турция, Египет, Беларусь, Багамские острова, ОАЭ, Демократическая Республика Конго, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Руанда, Афганистан, Антигуа и Барбуда, Буркина-Фасо, Бурунди, Армения, Эквадор, Эфиопия, Замбия, Ирак, Иран, Ирландия, Камбоджа, Кения, Коморские острова, Ливан, Мексика, Пакистан, Южная Корея, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Сомали, Ямайка, Чад, Того, Танзания, Южный Судан, Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.

Въезд в указанные страны возможен либо без каких-либо условий, либо же при выполнении определенных требований.

В МИД рекомендуют украинцам перед поездкой изучить правила пересечения границы той или иной страны. Это можно сделать на интерактивной карте украинского МИД tripadvisor.mfa.gov.ua.

(На видео – с 6:00)