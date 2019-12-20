Подписание договора о транзите российского газа в ЕС через территорию Украины может занять не менее месяца.

Об этом в эфире “Радио НВ” сообщил глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

По словам Коболева, до Нового года договор о транзите газа, вероятнее всего, подписан не будет.

“До Нового года для того, чтобы подписать полноценное транзитное соглашение, действительно, времени крайне мало”, — сказал он.

Также он отметил, что в случае, если типовой договор о транзите газа будет меняться, его заключение займет не меньше месяца.

“Если будет принято решение менять стандартный типовой договор на транспортировку газа, который согласовывает украинский регулятор, для этих целей точно нужен как минимум месяц. Это просто техническое ограничение такое есть”, — добавил он.

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