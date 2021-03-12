Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Відповідний наказ № 443 від 11 березня оприлюднений на офіційному сайті МОЗ.

Зміни внесені до Дорожньої карти з впровадження вакцинації проти COVID-19. Вони дозволяють використовувати можливі залишки вакцин для щеплення.

Згідно із інформацією на сайті МОЗ, присвяченому боротьбі з COVID-19, першочергово рекомендується вакцинувати пріоритетні “групи ризику” з наступного етапу. Зокрема, пріоритетними є всі медичні працівники, а також люди віком від 80 років, соціальні працівники та інші працівники соціальної сфери.

У разі ж відсутності можливості вакцинації вказаних груп із другого етапу та “для популяризації вакцинації” “рекомендується залучати публічних та громадських діячів”.

Йдеться про вакцинацію залишками доз (“шляхом проведення відкритих вакцинальних сесій”):

• ветеранів АТО/ООС;

• народних депутатів України, керівників центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, лідерів і представників релігійних організацій;

• видатних письменників, журналістів, спортсменів, музикантів, акторів, співаків, інших діячів сфери культури, які старші 60 років.

Вакцинація вказаних осіб допускається “з метою зниження ризиків невикористання доз вакцин, які поставляються у багатодозних флаконах та у випадках, коли під час вакцинальної сесії проти COVID-19 зафіксована відмова від вакцинації, виявлено протипоказання до вакцинації, зафіксована відсутність людей у кількості, що унеможливлює повне використання відкритих флаконів”.

Списки публічних та громадських діячів, які готові вакцинуватися залишками доз вакцини, рекомендовано формувати структурним підрозділам з питань охорони здоров’я державних адміністрацій.

“Обирати необхідно тих громадських діячів, що активно спілкуються із пріоритетними групами, які зараз вакцинують, підтримують і активно інформують про перебіг вакцинації від COVID-19. Важливо, щоби під час вакцинації всі наявні дози були використані ефективно. Залучення громадських діячів допоможе показати на конкретних прикладах, що вакцинація від COVID-19 є безпечною”, – зазначається на сайті МОЗ.

Як відомо, Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”. У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Covishield – це локальна назва британської вакцини AstraZeneca. Її виробляють в індійському Serum Institute.

Covishield/AstraZeneca поставляється в Україну в багатодозних флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).

Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

Згідно з Дорожньою картою з проведення вакцинації проти COVID-19 в Україні, імунізація відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі вакцинують медичних працівників лікарень, де лікують хворих на коронавірус, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті.

На цьому етапі вакцинація здійснюється мобільними бригадами. На другому до них долучаться пункти щеплення.

Усі щеплення є добровільними й безоплатними.