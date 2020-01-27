Глава комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский считает, что для привлечения к ответственности экс-главы ГБР Романа Трубы недостаточно доказательств.

Об этом он рассказал в интервью агентству “РБК-Украина”.

“Вопрос в том, был ли в его разговорах состав преступления. Мы знаем, что внесена информация в ЕРДР по данному вопросу, но считаю, что одних разговоров в этой ситуации недостаточно. Нужен целый набор доказательств, которые подтвердят, во-первых, истинность этих пленок”, – говорит Монастырский.

При этом глава профильного комитета пока не знает, кто мог сделать записи в кабинете экс-главы ГБР.

“Я считаю, что это большой прокол в плане безопасности. Потому что это, в первую очередь, большая угроза для всех нас. Мы все еще находимся в состоянии войны с РФ, а у нас происходят такие “сливы” информации в интересах, грубо говоря, соседних кабинетов”, – добавил он.

Также, по мнению Монастырского, для поддержания внимания к делу аудиозаписей разговоров Романа Трубы имеется “очень серьезный интересант”.

“Я имею в виду целую политическую группу, которая будет держать это дело на поверхности постоянно”, – пояснил он.