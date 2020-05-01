Covid-19 Украина

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Для рекламы: У Зеленского объяснили, зачем он встречал «Мрию» с товарами для «Эпицентра»

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что президент Владимир Зеленский встречал самолет "Мрия" с товарами для "Эпицентра" для рекламы.

Пятница, 1 мая 2020, 12:07

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net.

Так на вопрос, почему коммерческий рейс, в котором государство не принимало никакого участия, ездил встречать президент с целой делегацией, Тимошенко ответил:

“Это реклама нашей “Мрии”. Мы ехали встречать самый большой самолет в мире, и этот самолет украинский”.

Замглавы ОПУ также добавил, что Зеленский приехал встречать груз, потому что “президент посчитал необходимым встретить “Мрию”, которая не летала больше двух лет”.

“Нам сообщили, что везут и гуманитарку, и коммерцию. Мы посчитали необходимым встретить “Мрию”, потому что она давно не летала, это гордость нашего авиастроения, и не везла что-то секретное. Мы как ОП в этом самолете не участвовали. Там не было груза, который мы централизованно закупали”, – отметил Тимошенко.

Накануне в Сети было обнародовано письмо на бланке нардепа и совладельца “Эпицентра” Александра Гереги, которое было адресовано мэру Киева Виталию Кличко. В письме предлагалось закупить защитные средства, которые были доставлены в Украину на самолете “Мрия”, в торговой сети нардепа. Кличко подтвердил, что письмо Гереги поступило в КГГА.

Самолет с грузом из Китая лично встречал президент Владимир Зеленский. Как оказалось, “Мрия” доставила груз для торговых центров “Эпицентр”.

Теги: Владимир Зеленский, ОПУ, реклама

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