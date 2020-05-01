Для рекламы: У Зеленского объяснили, зачем он встречал «Мрию» с товарами для «Эпицентра»

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что президент Владимир Зеленский встречал самолет "Мрия" с товарами для "Эпицентра" для рекламы.

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net.

Так на вопрос, почему коммерческий рейс, в котором государство не принимало никакого участия, ездил встречать президент с целой делегацией, Тимошенко ответил:

“Это реклама нашей “Мрии”. Мы ехали встречать самый большой самолет в мире, и этот самолет украинский”.

Замглавы ОПУ также добавил, что Зеленский приехал встречать груз, потому что “президент посчитал необходимым встретить “Мрию”, которая не летала больше двух лет”.