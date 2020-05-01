Для рекламы: У Зеленского объяснили, зачем он встречал «Мрию» с товарами для «Эпицентра»

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net.
Так на вопрос, почему коммерческий рейс, в котором государство не принимало никакого участия, ездил встречать президент с целой делегацией, Тимошенко ответил:
“Это реклама нашей “Мрии”. Мы ехали встречать самый большой самолет в мире, и этот самолет украинский”.
Замглавы ОПУ также добавил, что Зеленский приехал встречать груз, потому что “президент посчитал необходимым встретить “Мрию”, которая не летала больше двух лет”.
“Нам сообщили, что везут и гуманитарку, и коммерцию. Мы посчитали необходимым встретить “Мрию”, потому что она давно не летала, это гордость нашего авиастроения, и не везла что-то секретное. Мы как ОП в этом самолете не участвовали. Там не было груза, который мы централизованно закупали”, – отметил Тимошенко.
Накануне в Сети было обнародовано письмо на бланке нардепа и совладельца “Эпицентра” Александра Гереги, которое было адресовано мэру Киева Виталию Кличко. В письме предлагалось закупить защитные средства, которые были доставлены в Украину на самолете “Мрия”, в торговой сети нардепа. Кличко подтвердил, что письмо Гереги поступило в КГГА.
Самолет с грузом из Китая лично встречал президент Владимир Зеленский. Как оказалось, “Мрия” доставила груз для торговых центров “Эпицентр”.
- Ранее сообщалось, что транспортный самолет Ан-225 “Мрия” доставил из Китая в Украину медицинский груз, который по объему претендует на мировой рекорд.
- #Буквы рассказывали, как в Сети отреагировали на скандал вокруг медицинского груза для “Эпицентра”.
- В национальной сети торговых центров “Эпицентр” заявили, что полностью оплатили рейс самолета “Мрия”, который осуществил поставку средств индивидуальной защиты из Китая. Самолет лично встречал Президент страны Владимир Зеленский.