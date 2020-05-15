С понедельника, 18 мая, для стабилизации трафика в Киев ограничат въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу”, – сказал он.

Кличко отметил, что ограничения будут действовать утром – с 7:00 до 10:00 и вечером – с 17:00 до 20:00.

“Это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки. Ограничения будут действовать до полного восстановления работы пассажирского транспорта, когда на дорогах города станет меньше частного транспорта”, – пояснил он.