Об этом сообщил мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook.

“Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков”, — рассказал он.

Филатов также заявил, что в ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подтвержденным Covid-19 или с подозрением.

“Выдача тел из моргов умерших будет производится в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории на 10 квадратных метров”, — добавил он.

Мэр Днепра также рассказал о подготовке больниц к эпидемии Covid-19, закупке лекарств и аппаратов ИВЛ, соцпомощи старикам и малоимущим, борьбе с “наливайками” в городе, спецпропусках и ответственности за нарушение карантина.

“Парки, скверы, пляжи, зеленые зоны, а также детские площадки закрыты для посещения. Эти территории будет патрулировать полиция и Национальная гвардия. Нарушителям правил карантина грозит штраф от 17 тыс грн. Услышьте меня: нельзя гулять по паркам, кататься на качелях, вообще выходить из дома без крайней необходимости. Без преувеличений – это вопрос жизни и смерти. Только соблюдая правила карантина можно избежать массового заражения и не допустить перегрузки системы здравоохранения тысячами больных”, – отметил Филатов.

Филатов также добавил, что в преддверии Пасхи мэрия ведёт переговоры со священнослужителями о доставке прихожанам уже освященных атрибутов пасхальной корзины.

По словам мэра, город готов выкупить часть из них, и своими силами развезти все, что нужно.