Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о том, что лиц с подозрением на заражение коронавирусом будут доставлять в медучреждения специальным вертолетом Ми-8, который уже заступил на круглосуточное дежурство в ГСЧС.

Об этом он сказал в эфире программы “Право на власть” на телеканале “1+1”.

С вечера 27 февраля вертолет уже находится на дежурстве. Ранее экипаж этого вертолета работал в Конго во время эпидемии Эболы.

“Мы технически готовы в значительной мере реагировать. В частности, один вертолет стал на дежурство с сегодняшнего вечера. Это специальный вертолет Ми-8, оборудованный для транспортировки инфекционных больных. Есть экипаж, и, соответственно, медперсонал. Эти люди работали в Конго во время эпидемии Эболы, выполняли работы по эвакуации больных и спасательные операции”, – заявил Аваков.

За один раз вертолет может транспортировать по 4 – 6 больных.

Также он пояснил, что это специальный вертолет, эвакуация на котором возможна на 1200 километров.

Этот вертолет оборудован специальными системами обеззараживания и очистки.