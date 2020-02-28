Об этом он сказал в эфире программы “Право на власть” на телеканале “1+1”.
С вечера 27 февраля вертолет уже находится на дежурстве. Ранее экипаж этого вертолета работал в Конго во время эпидемии Эболы.
“Мы технически готовы в значительной мере реагировать. В частности, один вертолет стал на дежурство с сегодняшнего вечера. Это специальный вертолет Ми-8, оборудованный для транспортировки инфекционных больных. Есть экипаж, и, соответственно, медперсонал. Эти люди работали в Конго во время эпидемии Эболы, выполняли работы по эвакуации больных и спасательные операции”, – заявил Аваков.
За один раз вертолет может транспортировать по 4 – 6 больных.
Также он пояснил, что это специальный вертолет, эвакуация на котором возможна на 1200 километров.
Этот вертолет оборудован специальными системами обеззараживания и очистки.
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- Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.
- Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.