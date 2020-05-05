Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

“Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и ОО “Смарт образование” при поддержке Министерства образования и науки Украины разработали дистанционные уроки по биологии о коронавирусной инфекции COVID-19. Методические рекомендации для учителей и учебные материалы для учеников опубликованы на сайте “Новой украинской школы” сегодня”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что урок будет знакомить школьников с возможными путями передачи инфекции, а также давать определенные практические советы, как уберечь себя от коронавируса во время пандемии.

“В целом разработаны четыре версии уроков для учеников 6-8-х и 9-10-х классов. Они созданы с возможностью проведения через видеосвязь или без него – в условиях ограниченного доступа к интернету или гаджетам”, – сообщают в Минобразования. При этом все уроки содержат методические рекомендации для учителей биологии, а также материалы для учеников, среди которых иллюстрации, интерактивные упражнения, видео и тесты.