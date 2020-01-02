На сегодняшний день среди украинцев есть высокий запрос на определение национальной идентичности, которая всячески подавлялась со времен Российской империи.

Об этом рассказала в интервью #Буквам основательница нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ильченко.

“Из того, что я вижу, из общества, из общения с респондентами, в Украине сейчас очень важен вопрос: “кто мы?”, “какие мы?”. У нас очень важный вопрос национальной идентичности, потому что не для всех и не на всех уровнях он закрыт. То есть, у нас нет хорошо прописанного национального скрипта. Он хорошо прописан для Западной Украины. Он слабо прописан для центральной и почти не прописан для Восточной и Южной Украины”, – отметила она.

Нейромаркетолог уточнила, что такая ситуация возникла вследствие того, что Украина длительное время не имела независимости, а украинская национальная идея противоречила российскому “имперскому скрипту”.

“Украина была колонией. Какой нам скрипт прописали? Что Россия – старший брат. Вы слышали такое? А как она может быть старшим братом, если Киев – мать городов русских. Что происходило в 19-м веке? Почему Шевченко в тюрьме сидел? Украинской национальной идее не давали развиваться. Она противоречила имперскому скрипту”, – подчеркнула Ильченко.

Она также выразила мнение, что украинскую национальную идею не начали развивать вовремя.

“Почему-то ее не начали вовремя развивать. Наши герои – очень спорные. Для кого-то одна личность является героем, а для кого-то антигероем. Такого не бывает, если прописан национальный скрипт. Все знают, допустим, во Франции, что Наполеон – это такой, а Робеспьер – это такой. Нет такого, что половина Франции считает Наполеона хорошим, а Робеспьера плохим или наоборот… Сейчас очень большой запрос на украинскую историю, на то, что происходит, на осознание себя… Кто мы? Откуда мы? Как мы стали такими – это сейчас самые важные вопросы, на это есть огромный запрос“, – объяснила Ильченко.

“Мне вообще кажется, что у нас многие проблемы в Украине вызваны провалом гуманитарной политики… Потому что для того, чтоб объединить большое количество людей, нужна идея, и идея должна быть правильной. На чем вы собираетесь объединять людей? На том, что колбаса раньше была по 2,20?”, – добавила она.