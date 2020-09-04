В данный момент открытыми для украинцев в условиях пандемии коронавируса COVID-19 являются 48 стран.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Так, свои границы для украинцев открыли еще три страны: Бразилия, Доминиканская Республика и Демократическая Республика Конго.

“По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши сограждане. Три страны прибавились к этому списку по сравнению с прошлой неделей. За последнее время добавились Бразилия, Доминиканская республика и Демократическая Республика Конго. Конго – не наиболее популярная точка для украинцев, а вот Бразилия и Доминиканская Республика – это довольно интересно”, – отметил Кулеба

Он также поблагодарил правительство Болгарии, которое продлило допуск в страну граждан Украины без необходимости предоставлять результаты ПЦР-тестов (на период с 1 по 30 сентября).

В министерстве рекомендуют украинцам перед поездкой изучить правила пересечения границы той или иной страны. Это можно сделать на интерактивной карте украинского МИД tripadvisor.mfa.gov.ua.

Список 48 стран, в которые могут ездить украинцы:

Бразилия, Доминиканская Республика, Болгария, Словения, Мальдивы, Северная Македония, Сербия, Албания, Черногория, Хорватия, США, Великобритания, Турция, Египет, Беларусь, Багамские острова, ОАЭ, Демократическая Республика Конго, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Руанда, Афганистан, Антигуа и Барбуда, Буркина-Фасо, Бурунди, Армения, Эквадор, Эфиопия, Замбия, Ирак, Иран, Ирландия, Камбоджа, Кения, Коморские острова, Ливан, Мексика, Пакистан, Южная Корея, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Сомали, Ямайка, Чад, Того, Танзания, Южный Судан.

Въезд в указанные страны возможен либо без каких-либо условий, либо же при выполнении определенных требований.