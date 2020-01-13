В "The Village Украина" объявили о запуске нового журнала для женщин — Wonderzine — который является франшизой российского медиа. Пользователям Сети идея не пришлась по душе.

О запуске нового медиа в Facebook cообщили его создатели — шеф-редактор газеты “The Village Украина” Андрей Баштовой, редактор Марк Ливин и коммерческий директор Николай Балабан

“Неделя (и год) начинается с крутых новостей. Мы запускаем женское медиа — Wonderzine Украины. Понимаем, что рынку нужно больше медиа, которые прямо коммуницируют истории о и для женщин, которые уважают себя и работают над собой. Все материалы на сайте будут публиковаться на украинском языке”, — сообщил Марк Ливин.

Коммерческий директор “The Village Украина” Николай Балабан добавил, что на данный момент идет подготовка к запуску проекта, в частности, собирается команда.

“Редакция на этапе подготовки. Команда формируется, поэтому тегайте и тегайтесь все, кто хотел бы к нам от главных редакторов до сейлзов и проджект”, — написал Балабан в Facebook

Аналогичный пост опубликовал в соцсети и третий автор проекта — Андрей Баштовой.

“Делаю 5-минутный перерыв в отпуске, чтобы рассказать об одном из планов на 2020 год. С этими замечательными молодыми людьми запускаем “Wonderzine Украина”, — сообщил он.

Стоит отметить, что и “The Village Украина” и готовящийся к запуску “Wonderzine Украина” являются франшизами аналогичных проектов, запущенных российским издательским домом “Look At Media“.

Украинских пользователей Сети новость о запуске еще одного медиа по российской франшизе не порадовала.

“Без русских бы мы никогда, конечно, не смогли издание для женской аудитории сделать. Но хорошо, что есть русские с этим сакральным знанием и в них можно его купить”, — возмутился блогер Антон Ходза.

Также в соцсетях активно критикуют и то, что запуском нового журнала для женщин будет заниматься команда из трех мужчин.

Не упускают пользователи Сети и возможности напомнить о толерантном отношении российского Wonderzine к оккупационным “властям” Крыма и незаконной аннексии полуострова.