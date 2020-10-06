Румыния изменила требования к туристам, которые прибывают из стран с высоким уровнем заражения коронавирусом. Среди них есть Украина.

Об этом проинформировал министр охраны здоровья Румынии Нелу Татару, сообщает Mediafax.

Украинцы, которые приезжают в Румынию, должны иметь результат ПЦР-теста на коронавирус, которому не больше 48 часов. Также обязательное условие – прохождение 14-дневного карантина.

Чтобы приехать в страну менее чем на три дня – достаточно отрицательного ПЦР-теста.

Если же украинец приезжает на более длительный срок – обязан пройти 14-дневный карантин, независимо от того, каков результат ПЦР-теста. После недели карантина, на восьмой день, можно сдать тест повторно, и, если результат будет отрицательный – завершить карантин досрочно, на 10-й день.

Новые правила начнут действовать в среду, 7 октября.

Кроме Украины, в списке более 50 стран. Аналогичные правила касаются путешественников из США, Франции, Великобритании, Испании, Молдовы, Венгрии, Грузии и так далее.