Об этом проинформировал министр охраны здоровья Румынии Нелу Татару, сообщает Mediafax.
Украинцы, которые приезжают в Румынию, должны иметь результат ПЦР-теста на коронавирус, которому не больше 48 часов. Также обязательное условие – прохождение 14-дневного карантина.
Чтобы приехать в страну менее чем на три дня – достаточно отрицательного ПЦР-теста.
Если же украинец приезжает на более длительный срок – обязан пройти 14-дневный карантин, независимо от того, каков результат ПЦР-теста. После недели карантина, на восьмой день, можно сдать тест повторно, и, если результат будет отрицательный – завершить карантин досрочно, на 10-й день.
Новые правила начнут действовать в среду, 7 октября.
Кроме Украины, в списке более 50 стран. Аналогичные правила касаются путешественников из США, Франции, Великобритании, Испании, Молдовы, Венгрии, Грузии и так далее.
- В городе Девеселу в Румынии на местных выборах переизбрали мэра Иона Алимана, кандидата от социал-демократов, несмотря на то, что он умер от коронавируса за 10 дней до голосования.