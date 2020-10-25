Для местных выборов в Броварах (Киевская область) напечатали бюллетени, по которым легко можно установить, кто и как проголосовал.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов Павел Ризаненко.

“В городе Бровары выборы городского головы и депутатов Броварского городского совета скорее всего будут признаны несостоявшимися в связи с тем, что все бюллетени были изготовлены таким образом, что можно установить волеизъявление любого лица, которое проголосовало (системное нарушение тайны голосования)”, – отметил Ризаненко.

Он уточнил, что на каждом бюллетене и контрольном талоне к нему проставлен уникальный номер бюллетеня, по которому можно установить, кто и как проголосовал.

В видеокомментарии Ризаненко уточнил, что такие бюллетени заказала территориальная избирательная комиссия.

“Это на каждом бюллетене, на каждом участке и является основанием для признания выборов не состоявшимися”, – подчеркнул он.

Данную информацию подтвердил на своей странице в Facebook заместитель главы парламентской фракции “Голоса” Ярослав Железняк.

“Если коротко: нарушена секретность голосования. На бюллетене проставлен номер! Такой же номер есть в талоне! Не номер участка, а именно номер бюллетеня!.. Поэтому, фактически по любому бюллетеню вы сможете понять, кто и как проголосовал. С конкретной фамилией!” – написал он.

Железняк также подтвердил, что из-за ситуации с бюллетенями существует высокий риск, что выборы в Броварах будут признаны несостоявшимися.

Так, согласно статье 16 Избирательного кодекса Украины (“Тайное голосование”), “голосование на выборах в Украине является тайным; контроль за содержанием волеизъявления избирателей, установление или разглашение содержания волеизъявления конкретного избирателя любым образом запрещается”.

На ситуацию уже отреагировал народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский. Он пригрозил обжаловать результаты выборов в Броварах: потребовать от ЦИК признать их недействительными.

“В Броварах действующий мер Сапожко поставил одинаковые номера на бюллетенях и контрольных талонах. Это сделано, чтобы контролировать сетку голосов. И является грубым нарушением избирательного законодательства. Будем требовать у ЦИК признать выборы недействительными”, – написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что Александр Дубинский является куратором по местным выборам в Киевской области от “Слуги народа”. Он возглавил киевскую областную организацию партии “СН”.

Примерно месяц тому назад в партии произошел скандал из-за мест в списке на местных выборах.

Так, нардеп от “слуг” Николай Галушко заявил, что все места в списке “СН” в его округе проданы, и объявил о выходе из партии в знак протеста. Речь идет об округе № 97 в Киевской области (куда входят и Бровары).

На это заявление тогда отреагировал нардеп Дубинский. Он обвинил Галушко в связях и проведении переговоров с действующим мэром Броваров “и прямым оппонентом “СН” Игорем Сапожко.

Последний снова баллотируется в мэры Броваров.

“Слуга народа” выдвинула в мэры Броваров Дмитрия Ратникова, который ранее несколько раз пробовал баллотироваться в мэры города.