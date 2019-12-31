Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
По словам дирижера оркестра капитана Виктора Сумрия, каждое выступление в окопах должно длиться не более двадцати минут, поскольку небольшое расстояние к вражеским позициям не позволяет музыкантам долго находиться на передовой и подвергать опасности тех, кто несет дежурство.
Так, для военных музыканты исполнили Jingle Bells, вместе спели колядки.
Над лінією фронту лунають звуки “Jingle Bells”. Відео.
Над лінією фронту лунають звуки “Jingle Bells”. Відео.
Опубліковано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 31 грудня 2019 р.
- Украинские военные, защищающие нашу страну на Донбассе, записали по случаю новогодних и рождественских праздников трогательный поздравительный видеоролик.