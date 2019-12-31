Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

По словам дирижера оркестра капитана Виктора Сумрия, каждое выступление в окопах должно длиться не более двадцати минут, поскольку небольшое расстояние к вражеским позициям не позволяет музыкантам долго находиться на передовой и подвергать опасности тех, кто несет дежурство.

Так, для военных музыканты исполнили Jingle Bells, вместе спели колядки.