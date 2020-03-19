Для возвращения в страну украинцев, которые не смогли покинуть Польшу из-за мер, предпринятых в связи с распространением коронавируса COVID-19, запустят 4 спецпоезда.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Польше Андрей Дещица.

“Вниманию граждан Украины в Польше, которые хотят вернуться в Украину! ️Для Вас мы создали еще одну возможность: начинаем специальные железнодорожные рейсы из Перемышля! 20 марта будут курсировать четыре спецпоезда “Укрзализныцы”, — написал он.

Поездам будут следовать по маршруту Перемышль-Киев через Львов. Расписание поездов следующее (по местному времени):

Отправление из Перемышля в 10:18, прибытие в Киев в 21:33

Отправление из Перемышля в 13:10, прибытие в Киев в 23:08 (Intercity)

Отправление из Перемышля в 15:45, прибытие в Киев в 23:53 (Intercity)

Отправление из Перемышля в 18:59, прибытие в Киев в 6:46 21 марта

Продажа билетов будет осуществляться на сайте “Укрзализницы”. Ориентировочная стоимость билетов от 700 гривен (2 класс) до 1000 гривен (1 класс).