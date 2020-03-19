Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Польше Андрей Дещица.
“Вниманию граждан Украины в Польше, которые хотят вернуться в Украину! ️Для Вас мы создали еще одну возможность: начинаем специальные железнодорожные рейсы из Перемышля! 20 марта будут курсировать четыре спецпоезда “Укрзализныцы”, — написал он.
Поездам будут следовать по маршруту Перемышль-Киев через Львов. Расписание поездов следующее (по местному времени):
- Отправление из Перемышля в 10:18, прибытие в Киев в 21:33
- Отправление из Перемышля в 13:10, прибытие в Киев в 23:08 (Intercity)
- Отправление из Перемышля в 15:45, прибытие в Киев в 23:53 (Intercity)
- Отправление из Перемышля в 18:59, прибытие в Киев в 6:46 21 марта
Продажа билетов будет осуществляться на сайте “Укрзализницы”. Ориентировочная стоимость билетов от 700 гривен (2 класс) до 1000 гривен (1 класс).
- Ранее сообщалось, авиакомпания SkyUp Airlines объявила о начале продажи билетов по льготной цене на нерегулярные рейсы из 18 городов мира для возвращения украинцев из-за границы. В частности — в Варшаву.
- #Буквы сообщали, что стоимость билетов на этот рейс в пять раз выше той, что была на карантина.