Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Отмечается, что 30 граждан Украины проходят лечение за границей. В частности, в Австрии, Испании, Италии, Польши, Германии и др.
Также сообщается, что 8 граждан Украины уже выздоровели – в Японии, Польше, Испании, Германии.
Кроме того, четыре украинки за границей умерли.
- В Украине зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- Ранее Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.