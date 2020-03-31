Более 11 тысяч граждан зарегистрировались для возврата в Украину в связи с закрытием границ из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что 30 граждан Украины проходят лечение за границей. В частности, в Австрии, Испании, Италии, Польши, Германии и др.

Также сообщается, что 8 граждан Украины уже выздоровели – в Японии, Польше, Испании, Германии.

Кроме того, четыре украинки за границей умерли.

В Украине зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19.