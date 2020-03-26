Для эвакуации украинцев на 27 марта 2020 запланированы авиарейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

Отмечается, что перевозку будут осуществлять авиакомпании МАУ и SkyUp.

“На 27 марта планируем рейсы из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт). Все рейсы принимаются в карантинном терминале в, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, всех предупреждают о необходимой самоизоляции на 14 дней “, – отметил Криклий.

Ранее Зеленский заявил, что в ближайшее время в Украину будут эвакуированы около 8000 граждан из разных стран. Для этого запланировано 42 авиарейсы.

“Укрзализныця” назначила два дополнительных поезда для возвращения украинцев из Польши.