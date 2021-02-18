Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины подозревается в закупке за бюджетные средства аппаратов искусственной вентиляции легких, которые не могут использоваться по прямому назначению.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По версии следствия, в мае 2020 года Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины закупило аппараты искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Однако использованы они быть не могут.

“Их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению”, — заявили в ГБР.

16 февраля следователями ГБР провели обыски по месту работы и проживания должностных лиц, которые могут быть то этому причастны. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование. У фигурантов изъяли гаджеты и документы.

В системе закупок Prozorro содержится информация о трех завершенных тендерах Минобороны для приобретения аппаратов ИВЛ на суммы 21,1 млн, 10 млн и 11 млн гривен. Последний был проведен в мае.

На эту сумму смогли приобрести 10 ИВЛ модели S1400.

Договор о поставках ИВЛ Минобороны заключило с ООО “МЕД ЭКСИМ”. Эта фирма, по информации из открытых источников, фигурирует в судебном реестре почти 3 десятка раз.

Последним документом, в котором фигурирует компания, является постановление Хозяйственного суда от 21 января 2021 года, которым судьи вернули Министерству обороны исковое заявление против этой компании для устранения недостатков.

В этом позывном заявлении Минобороны утверждает о ненадлежащем исполнении условий договора о поставке компанией 10 ИВЛ на 11 млн гривен.

“В обосновании исковых требований в исковом заявлении истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств по указанному договору о закупке и осуществления поставки продукции ненадлежащего качества (некомплектной)”, — говорится в постановлении.