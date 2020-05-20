Соответствующие фото выложила журналист НВ Кристина Бердинских в Facebook.
Как известно, сегодня президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию относительно итогов первого года своего президентства.
Общение с журналистами пройдет в парковой части Мариинского дворца в Киеве, но в связи с карантином, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченным.
Стоит отметить, что журналистов #Букв отказались аккредитовать на итоговую пресс-конференцию.
На пресс-конференцию президента Зеленского не аккредитовали съемочные группы не менее двух каналов – UMN (skrypin. Ua) и “Настоящее время”, а также журналистов изданий: “Український тиждень”, Delo.ua, “Бабель”, “Главком”, а также автора проекта “Соромно” Янину Соколову.
- 18 мая, журналист Дмитрий Гордон провел интервью с полковником ФСБ, с одним из главарей боевиков “ДНР” в 2014 году, так называемым министром обороны “ДНР” Игорем Гиркиным (Стрелковым). Неделе ранее Гордон записал интервью с “экс-генпрокурором” Крыма, депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.
- Вечером 18 мая под офисом издания “Гордон” прошли несколько акций протеста из-за скандальных интервью Дмитрия Гордона.
- В свою очередь Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были сняты им при содействии украинских правоохранителей.
- В СБУ же сообщили, что Гордон сам инициировал интервью с Поклонской и Гиркиным.
- Офис генпрокурора вслед за СБУ открестился от интервью Гордона с Гиркиным.