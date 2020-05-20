Дмитрий Гордон, который провел 4-часовой стрим с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской, пришел на пресс-конференцию к Владимиру Зеленскому.

Соответствующие фото выложила журналист НВ Кристина Бердинских в Facebook.

Как известно, сегодня президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию относительно итогов первого года своего президентства.

Общение с журналистами пройдет в парковой части Мариинского дворца в Киеве, но в связи с карантином, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченным.

Стоит отметить, что журналистов #Букв отказались аккредитовать на итоговую пресс-конференцию.

На пресс-конференцию президента Зеленского не аккредитовали съемочные группы не менее двух каналов – UMN (skrypin. Ua) и “Настоящее время”, а также журналистов изданий: “Український тиждень”, Delo.ua, “Бабель”, “Главком”, а также автора проекта “Соромно” Янину Соколову.