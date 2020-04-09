Об этом в своем видеообращении сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.
Как сообщалось ранее, в пресс-службе городского совета Днепра проинформировали о том, что въезд в город для транспорта из других областей будет закрыт с 8 апреля. Соответствующая информация по-прежнему размещена на сайте мэрии.
Но, по словам главы Днепропетровской ОГА, сегодня въезд в город и выезд из него открыт для всех, поскольку решений о его ограничении не принималось.
“Пока никаких ограничений въезда в областной центр не существует. Потому что не было соответствующего решения областной комиссии ТЭБ и ЧС. Транзитные машины, машины из других областей могут спокойно въезжать в город и выезжать из него. Блокпосты, которые есть вокруг Днепра, действуют в штатном режиме. Мы работаем в полном взаимодействии с Нацполицией”, — сказал Бондаренко.
Председатель ОГА добавил, что такие ограничения будут действовать только в случае необходимости, а решение об их введении будет принимать областная комиссия.
“Мы договорились с главой горсовета Днепра Борисом Филатовым, что при необходимости будем обсуждать необходимость ограничить движение к Днепру, выносить этот вопрос на областную комиссию ТЭБ и ЧС и принимать решения”, — подчеркнул Бондаренко.
- Накануне глава Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык заявил, что очагом вспышки COVID-19 в области стало собрание баптистов в городе Первомайск.
- Позже выяснилось, что информация о том, что вспышка заражения коронавирусом в Днепропетровской области произошла из-за конференции в церкви евангельских христиан-баптистов на территории Первомайска, не соответствует действительности.