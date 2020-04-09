Об этом в своем видеообращении сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Как сообщалось ранее, в пресс-службе городского совета Днепра проинформировали о том, что въезд в город для транспорта из других областей будет закрыт с 8 апреля. Соответствующая информация по-прежнему размещена на сайте мэрии.

Но, по словам главы Днепропетровской ОГА, сегодня въезд в город и выезд из него открыт для всех, поскольку решений о его ограничении не принималось.

“Пока никаких ограничений въезда в областной центр не существует. Потому что не было соответствующего решения областной комиссии ТЭБ и ЧС. Транзитные машины, машины из других областей могут спокойно въезжать в город и выезжать из него. Блокпосты, которые есть вокруг Днепра, действуют в штатном режиме. Мы работаем в полном взаимодействии с Нацполицией”, — сказал Бондаренко.

Председатель ОГА добавил, что такие ограничения будут действовать только в случае необходимости, а решение об их введении будет принимать областная комиссия.