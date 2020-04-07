Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.
Уточняется, что решение было принято специальной комиссией по ликвидации чрезвычайно ситуации природного характера.
“С 8 апреля в Днипро запрещен въезд транспорта из других регионов Украины. Исключение только для тех транспортных средств, которые привлекаются к мероприятиям по жизнеобеспечению населения города, например, доставка продовольственных товаров. Ограничения вступают в силу 8 апреля и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством по всей Украине”, – сказано в сообщении.
При этом отмечается, что въезд в город будет контролироваться сотрудниками патрульной полиции и Национальной гвардии, которые будут проверять транспорт, а также измерять температуру всех людей, которые въезжают в город. Люди с высокой температурой будут госпитализированы.
Помимо того, городские власти также приняли решение обеспечить охрану периметра 21-й инфекционной больницы Днепра силами сотрудников полиции.
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