Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

Уточняется, что решение было принято специальной комиссией по ликвидации чрезвычайно ситуации природного характера.

“С 8 апреля в Днипро запрещен въезд транспорта из других регионов Украины. Исключение только для тех транспортных средств, которые привлекаются к мероприятиям по жизнеобеспечению населения города, например, доставка продовольственных товаров. Ограничения вступают в силу 8 апреля и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством по всей Украине”, – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что въезд в город будет контролироваться сотрудниками патрульной полиции и Национальной гвардии, которые будут проверять транспорт, а также измерять температуру всех людей, которые въезжают в город. Люди с высокой температурой будут госпитализированы.

Помимо того, городские власти также приняли решение обеспечить охрану периметра 21-й инфекционной больницы Днепра силами сотрудников полиции.