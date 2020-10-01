В ближайшие дни в Днепре начнется второй в этом году международный мультидисциплинарный фестиваль ГогольFest.

#Буквы следили за тем, как Речной вокзал в городе превращается в главную локацию фестиваля.

Уже завтра, 2 октября, начнется фестиваль DniPRO ГогольFest, который продлится две ночи и два дня. Главной локацией события станет днепровский Речной вокзал. Именно здесь на 5 этажах будут расположены визуальная, образовательная, перформативная, кино и ночная музыкальная программы фестиваля.

Сооружение Речного вокзала уже несколько десятков лет стоит заброшеным.

Около месяца команда DniPRO ГогольFest работает над тем, чтобы привести локацию в порядок. Сейчас идут последние приготовления перед первым событием в рамках фестиваля — масштабной световой инсталляцией с LED-экранами, new media артом и музыкой от местного композитора.

Все дни фестиваля именно здесь, на Речном вокзале, будет работать художественная экспозиция “Трансформация”, над созданием которой работали около 40 художников. Кроме того, на протяжении фестиваля более десятка перформансов будут проходить на разных этажах здания с утра до ночи.

Самые теплые помещения на нулевом этаже вокзала превратятся в кинозал. Там пройдет цикл кинопоказов и образовательная программа “Что мы вынесли из карантина”.

Все события фестиваля будут проходить с соблюдением карантинных ограничений. Особенности локации (это полуоткрытое пространство, которое хорошо продувается) сыграли на руку организаторам события.

“Это специально для того, чтобы весь вирус выдувался и был всегда свежий воздух”, — отметил директор фестиваля Максим Демский.