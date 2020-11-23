21-22 ноября в юбилейном Днепровском полумарафоне 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online приняли участие более двух тысяч бегунов из 22 стран мира. Об этом сообщила компания-организатор Run Ukraine.

В связи с карантинными ограничениями 5-й юбилейный полумарафон стал по-настоящему особенным – бегуны преодолевали его онлайн, фиксируя пройденную дистанцию ​​при помощи телефонов и GPS-трекеров, не нарушая условий карантина. Поэтому пробежать Днепровский полумарафон можно было за пределами Днепра и даже Украины.

Одновременно 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online преодолевали бегуны в 22 странах и на 4 континентах. Каждый участник мог выбрать комфортную для себя дистанцию ​​и преодолеть ее в любой точке мира: 21 км, 10 км или Jaffa Mini Marathon 4.2 км.

“INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON – это синергия сотрудничества: когда понимаешь, что что-то большое строится на посвящении многих людей, общества, бизнеса, местных органов самоуправления, волонтеров и болельщиков. Для меня лично INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON – это об отношениях, доверии, общих ценностях, о возможности создания чего-то важного там, где этого не хватало. Это возможность делиться тем, что любишь, – считает генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий. – Сегодня мы бежим на расстоянии, но мы объединены общими ценностями, воспоминаниями, тем важным, что нас наполняет. Я хочу от всей нашей команды поблагодарить всех за поддержку, за эти годы доверия, за то, что вместе с нами строите Беговую Украину”.

Днепровский полумарафон от Run Ukraine состоялся уже в пятый раз. Неизменным титульным партнером мероприятия со дня его основания остается промышленная компания ИНТЕРПАЙП.

“В 2016-м мы начали эту увлекательную историю вместе с организаторами Лиги украинских мейджоров – Run Ukraine, и продолжаем ее вот уже пять лет. Из-за пандемии забег 2020 впервые прошел онлайн, но, уверены, запомнился не меньше, чем предыдущие. Тысячи бегунов по всей стране и миру бежали в эти выходные за Днепр. И вместе с ними стартовали и сотни сотрудников ИНТЕРПАЙП в Днепре, Новомосковске и Никополе – сталевары, машинисты крана, программисты и топ-менеджеры. Мы поддерживали друг друга даже на расстоянии, и это – самое главное!” – отметила Людмила Новак, начальник управления коммуникаций ИНТЕРПАЙП.

К бегового празднику присоединились известные артисты, блоггеры и лидеры мнений. 21-22 ноября свои дистанции на INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online преодолели блогер и певица Jerry Heil, телеведущие Слава Варда и Вячеслав Матюхин, радиоведущая Юлия Малахова, видавчиня bit.ua Татьяна Гринева, солист группы “Клей Угрюмому” Максим Дурдас, бегунья-киборг Татьяна Воротилина, участник шоу “Зважені й щасливі” Дмитрий Завоюра, тренер и писательница Мари Голота, основательница студии балета Balletera Людмила Подопригора. Также в забеге приняли участие более 150 сотрудников компании ИНТЕРПАЙП, титульного партнера Днепровского полумарафона.

Певица и блогера Jerry Heil преодолела 10 км киевским ВДНХ. Как призналась она после финиша, это был ее первый официальный забег и первая медаль.

“Я, честно говоря, ожидала, что будет тяжелее. Но если выбираешь свой темп и не гонишься ни за кем – оно легче. Я сегодня много для себя аллегорий пооткрывала, как же все-таки это похоже на жизнь: держи свой темп, если холодно – продолжай двигаться, – рассказала Jerry Heil. – Это моя первая медаль, я никогда не бегала ни на каких соревнованиях, и вообще у меня какой-то детский комплекс, я в школе была полным лузером в плане физкультуры, не могла даже пресс покачать. Я сейчас это прокачиваю, и одним из таких шагов стал забег”.

5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online неизменно объединяет на старте очень разных людей. Так, в забеге приняли участие команда бегового клуба “Рука об руку”, где занимаются дети с диагнозом ДЦП со своими семьями. Также полную полумарафонскую дистанцию ​​(21 км) преодолел спортсмен на инвалидной коляске Дмитрий Васильцов.

Также во время Днепровского полумарафон состоялся забег “Ветеранская десятка”, в котором приняли участие более 300 ветеранов АТО/ООС. В беговом сезоне 2020 такие старты проходят в рамках каждого забега Run Ukraine. В течение пяти мероприятий – полумарафонов во Львове, Киеве, Одессе, Днепре и Киевского марафона – свои дистанции преодолели около тысячи ветеранов.

Организаторы видят в этом забеге возможность выразить свою благодарность ветеранам АТО и внести свой посильный вклад в их реабилитацию и возвращению к повседневной жизни вне окопов.

Напомним, Днепровский полумарафон 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online – это заключительный из пяти этапов беговой лиги Ukrainian Majors Running League 2020 Online, которая в этом году проходит в онлайн-формате. Бегуны, которые пробежали все пять мероприятий, получат шестую медаль – финишера Беговой Лиги.

Официальный сайт мероприятия – https://interpipe.dniprohalfmarathon.org/