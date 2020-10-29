До 1 ноября продолжается прием заявок на Ukrainian IT Awards – крупнейший в Украине конкурс, который отмечает профессиональные успехи ИТ-специалистов в 11 категориях. IT-специалист может подать заявку и рассказать о своих профессиональных успехах самостоятельно, а может податься и командой. В этом году номинаций хватит на всех:
командные:
- Innovation Research of the Year
- Impact of the Year
индивидуальные:
- Software Engineering
- Quality Assurance
- Management
- IT education
- Infrastructure & DevOps
- Design
- Product Management
- Business Analysis
- Software Architecture.
Требований к номинантов лишь две: проект подаваемого на конкурс, должен быть реализован в течение последних 12 месяцев. Также он должен быть рабочим, а не Proof of concept. Также если ИТ-специалист получил премию в прошлом году, он не может подаваться в ту же номинацию, только в других.
Прием заявок от конкурсантов продлится до 1 ноября на сайте конкурса — https://itawards.ua/.
Далее до 15 ноября жюри оценивает заявки конкурсантов. Жюри Ukrainian IT Awards 2020 состоит из 73 специалистов – менеджеров C-level, основателей и председателей советов директоров крупных компаний. Оливер Леманн из Мюнхена, например, является президентом Project Management Business Association и специализируется на управлении бизнес-проектов. Результаты конкурса мы все узнаем уже 4 декабря во время финала и церемонии награждения лучших из лучших в 11 номинациях.
Критерии, по которым оценивают кандидатов, следующие:
- Project / Product Evaluation – роль заявителя в проекте / продукте, который достиг высоких результатов, подтвержденных соответствующими метриками.
- Best Practices & Industrial Standards Evaluation – наиболее эффективные подходы для решения задач в рамках проекта.
- Innovation Evaluation – инновационность проекта / продукта, его отличие от аналогичных, которые уже присутствуют на рынке. Члены жюри обращают особое внимание на технологии, фреймворки, инструменты, нестандартные подходы.
- Social Responsibility & Community Development – участие конкурсанта в социальных проектах и опыт развития собственных или уже существующих профессиональных сообществ.
- Awards & Certification – наличие отличий и профессиональных наград.
Победители получат призы от партнеров конкурса. В этом году это будут сертификаты от Kyiv Mohyla Business School. Сертификат действует в течение года, программы на выбор для победителей следующие:
- Менеджмент: основные умения управленца
- Управление проектами
- Экономическое мышление. новые парадигмы
- Эмоциональная компетентность: составляющие продуктивного взаимодействия
- Стратегический маркетинг для ТОП-ов
- Также подарки для участников подготовила и команда Creative Quarter:
- сертификат на free space – Hot Desk plan (12 месяцев) для победителей;
- сертификат на free space – Hot Desk plan (6 месяцев) для финалистов.
Ukrainian IT Awards в 2012 году основала компания SoftServe – одна из крупнейших сервисных ИТ-компаний Украины. В 2017 году соорганизатором конкурса стала Ассоциация «ИТ Украины», которая в 2020 стала его основным организатором. Компании SoftServe и EPAM выступают партнерами номинаций. В этом году конкурс проходит при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.
Независимым консультантом по проверке правильности подсчета голосов выступает PwC в Украине.
Design & Development партнер конкурса – компания Sense IT. Банк-партнер Ukrainian IT Awards 2020 – UKRSIBBANK BNP Paribas Group.
Office-Partner конкурса – Creative Quarter.
Успейте ПОДАТЬ ЗАЯВКУ до 1 ноября и получить признание, ценный опыт и приятные подарки!