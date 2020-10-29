До 1 ноября продолжается прием заявок на Ukrainian IT Awards – крупнейший в Украине конкурс, который отмечает профессиональные успехи ИТ-специалистов в 11 категориях. IT-специалист может подать заявку и рассказать о своих профессиональных успехах самостоятельно, а может податься и командой. В этом году номинаций хватит на всех:

командные:

Innovation Research of the Year

Impact of the Year

индивидуальные:

Software Engineering

Quality Assurance

Management

IT education

Infrastructure & DevOps

Design

Product Management

Business Analysis

Software Architecture.

Требований к номинантов лишь две: проект подаваемого на конкурс, должен быть реализован в течение последних 12 месяцев. Также он должен быть рабочим, а не Proof of concept. Также если ИТ-специалист получил премию в прошлом году, он не может подаваться в ту же номинацию, только в других.

Прием заявок от конкурсантов продлится до 1 ноября на сайте конкурса — https://itawards.ua/.

Далее до 15 ноября жюри оценивает заявки конкурсантов. Жюри Ukrainian IT Awards 2020 состоит из 73 специалистов – менеджеров C-level, основателей и председателей советов директоров крупных компаний. Оливер Леманн из Мюнхена, например, является президентом Project Management Business Association и специализируется на управлении бизнес-проектов. Результаты конкурса мы все узнаем уже 4 декабря во время финала и церемонии награждения лучших из лучших в 11 номинациях.

Критерии, по которым оценивают кандидатов, следующие:

Project / Product Evaluation – роль заявителя в проекте / продукте, который достиг высоких результатов, подтвержденных соответствующими метриками.

Best Practices & Industrial Standards Evaluation – наиболее эффективные подходы для решения задач в рамках проекта.

Innovation Evaluation – инновационность проекта / продукта, его отличие от аналогичных, которые уже присутствуют на рынке. Члены жюри обращают особое внимание на технологии, фреймворки, инструменты, нестандартные подходы.

Social Responsibility & Community Development – участие конкурсанта в социальных проектах и ​​опыт развития собственных или уже существующих профессиональных сообществ.

Awards & Certification – наличие отличий и профессиональных наград.

Победители получат призы от партнеров конкурса. В этом году это будут сертификаты от Kyiv Mohyla Business School. Сертификат действует в течение года, программы на выбор для победителей следующие:

Менеджмент: основные умения управленца

Управление проектами

Экономическое мышление. новые парадигмы

Эмоциональная компетентность: составляющие продуктивного взаимодействия

Стратегический маркетинг для ТОП-ов

Также подарки для участников подготовила и команда Creative Quarter:

сертификат на free space – Hot Desk plan (12 месяцев) для победителей;

сертификат на free space – Hot Desk plan (6 месяцев) для финалистов.

Ukrainian IT Awards в 2012 году основала компания SoftServe – одна из крупнейших сервисных ИТ-компаний Украины. В 2017 году соорганизатором конкурса стала Ассоциация «ИТ Украины», которая в 2020 стала его основным организатором. Компании SoftServe и EPAM выступают партнерами номинаций. В этом году конкурс проходит при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

Независимым консультантом по проверке правильности подсчета голосов выступает PwC в Украине.

Design & Development партнер конкурса – компания Sense IT. Банк-партнер Ukrainian IT Awards 2020 – UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Office-Partner конкурса – Creative Quarter.

Успейте ПОДАТЬ ЗАЯВКУ до 1 ноября и получить признание, ценный опыт и приятные подарки!