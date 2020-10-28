Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Во вторник, 27 октября, федеральный суд в Бруклине объявил приговор 60-летнему Киту Раньеру, которого обвиняют в рэкете, сексуальной торговле, торговле людьми и эксплуатации детей. Он приговорен к 120 годам тюрьмы.

Пятнадцать жертв Раньера выступили с заявлениями при вынесении ему приговора. Одной из таких жертв стала 15-летняя девушка (на тот момент Райнеру было 45). Он имел с ней половую связь и фотографировал ее обнаженной.

“Хотя он скрывал наши сексуальные отношения от других, он говорил мне, объясняя происходящее тем, что я очень зрелая для своего возраста. И теперь я знаю, что это было неправдой, я была ребенком. Он использовал мою невинность, чтобы делать со мной все, что он хочет, не только сексуально, но и психологически”, — говорится в заявлении жертвы.

Отец девушки стал на защиту Раньера, которого он называет “честным, блестящим и веселым” человеком.

Сам Раньер накануне суда продолжал подчеркивать собственную невиновности и утверждать, что прокуроры неправомерно действовали при ведении его дела. В то же время в интервью NBC News прошлую пятницу Раньер извинился за свое участие в NXIVM.

“Я извиняюсь за свое участие в этом, в боли и страданиях. Я участвовал. Я был лидером сообщества. И это дошло до этого. […] Это ужасная ситуация”, — сказал он.

Что это за культ?

NXIVM основали в 1998 года Кит Раньер и медсестра отделения психиатрии Нэнси Зальцман как “компанию персонального развития”, предлагающую обучение по “Программам управленческого успеха” и разнообразные техники саморазвития.

К 2003 году по программам компании занимались около 3,7 тысяч человек, после количество участников возросло до 17 тысяч. Среди их были и известные персоны, как главный хирург США Антония Новелло, дочь бывшего президента Мексики Висенте Фокса и другие. Позднее к работе компании были привлечены актрисы Кристин Кройк и Эллисон Мэк, которые входили в отделение компании в Ванкувере.

Программа и методика тренингов, проводившихся компанией NXIVM, были и остаются коммерческой тайной, а их участники подписывали договоры о неразглашении.

Известно, что на семинарах NXIVM студенты должны были называть Кита Раньера “Авангардом”, “Лидером” или “Грандмастером”, а Нэнси Зальцман — “Префектом”. В самой NXIVM такие титулы объяснялись тем, что Раньер якобы был руководителем философского движения, а Зальцман стала его первой ученицей

Одним из основных идеологических документов NXIVM было “Программное заявление” из 12 пунктов, которое участники семинаров заучивали наизусть и регулярно повторяли. Так они должны были очиститься от паразитических привычек, пообещать привести других людей на эти курсы и другое.

Занятия-интенсивы проводились 16 дней подряд по 12 часов в день. Цена такого курса обучения составляла 7500 долларов США. Помимо платы за обучение, от участников требовалось вносить залог за так называемое “обеспечение”. Такой залог мог быть внесен как штраф за нарушение, например, пропуск занятия в спортивном зале. Для опытных участников залогом могли быть не только деньги, но и какой-то компромат на них же.

Среди учеников была градация. В некоторых практиках более опытные ученики занимались с “новичками”. В качестве знаков отличия использовались разноцветные пояса, наподобие тех, что используются с той же целью в различных школах боевых искусств.

При этом учителя уверяли участников тренингов, что существует определенная группа лиц — “Подавители” — которые постараются воспрепятствовать развитию учеников. Те, кто уходили из NXIVM, клеймились как “пропащие”, “люциферианцы” и прочее.

Dominus Obsequious Sororium

Одновременно существовали несколько связанных с NXIVM организаций: “Радужный культурный сад”, женское общество Jness, мужское “Общество защитников”.

Со временем Кит Раньер и Эллисон Мэк создали тайное общество Dominus Obsequious Sororium, или сокращённо DOS, действовавшее в Нью-Йорке, Канаде и Мексике.

Это тайное сестринство представляло собой своего рода рабовладельческий многоуровневый маркетинг. Каждая из секс-рабынь Кита Раньера могла завербовать ещё шесть женщин, которые становились её рабынями, а со временем могли стать рабовладелицами привлечённых ими женщин.

Каждая новая участница тайного общества должна была предоставить своей госпоже либо самому Раньеру в качестве “обеспечения” интимные фото, личную информацию или компромат, которые потом использовались для того, чтобы угрозами их распространения принудить женщин оставаться в организации.

Рабыни рабынь Раньера выполняли по приказу своих хозяек домашнюю или другую работу. При этом вступать в интимные отношения должны были исключительно с Китом Раньером. В задачи госпожи входило следить за внешним видом рабынь, поскольку Раньеру нравились исключительно худые девушки.

В 2017 году Эллисон Мэк вовлекала в DOS канадскую актрису Сару Эдмондсон. Впоследствии Эдмондсон рассказала, что при вступлении в DOS девушки должны были пройти специальный обряд — раздеться, надеть маску для сна, лечь на массажный стол и попросить, чтобы “госпожа” “заклеймила”. “Клеймо” ставили над бедром при помощи медицинского прижигателя, оно изображало инициалы Раньера — KR. Целью подобных садомазохистских практик объявлялось “личное усиление” женщин.

Раньер уверял, что это сестринство не было связано с NXIVM или другим его бизнесом, женщины участвовали добровольно и были вполне здоровы и счастливы.

Тем не менее в 2018 году Раньер был арестован по обвинению в нескольких преступлениях, связанных с деятельностью тайного общества DOS, включая секс-торговлю и использование принудительного труда. Он был задержан в Мексике, экстрадирован в США.

Эллисон Мэк была арестована 20 апреля 2018 года по обвинениям секс-торговле, рэкете, сговоре с целью секс-торговли и с целью использования принудительного труда. По версии обвинения, она рекрутировала женщин в NXIVM и затем в DOS, принуждала их к вступлению в интимные отношения с Раньером и к работе в качестве служанок. 8 апреля 2018 года Эллисон Мэк признала себя виновной. Приговор ей еще не вынесен.

По подобным обвинениям также были задержаны президент NXIVM Нэнси Зальцман и её дочь Лорен Зальцман, а также бухгалтер компании Кэти Рассел. Приговоры им также еще не вынесены.