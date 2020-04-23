Свои данные Паниотто опубликовал в Facebook.

По его словам, примерно 6600 диагнозов должны были быть по прогнозу только послезавтра (25 апреля, – ред.), а эта цифра достигнута уже сегодня.

“Поэтому в воскресенье я добавил к регрессионной модели новые данные и рассчитал новый прогноз, использовав данные статистики диагнозов на 19 апреля по данным университета Джонса Хопкинса на 14 часов”, – отметил профессор.

Теоретически процесс должен развиваться по S-кривой, но видно, что даже уточненный прогноз все равно дает низкий уровень диагнозов, чем показывает реальная статистика, рассказывает Паниотто.

По состянию на 23, 24 и 25 апреля будет примерно 7064, 7562 и 8079 диагнозов соответственно, а достижения максимума не видно.

“К концу следующей недели 3 мая будет 10-13 тысяч диагнозов (впрочем в выходные могут проявиться последствия празднования)” – отмечает Владимир Паниотто.