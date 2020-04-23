Свои данные Паниотто опубликовал в Facebook.
По его словам, примерно 6600 диагнозов должны были быть по прогнозу только послезавтра (25 апреля, – ред.), а эта цифра достигнута уже сегодня.
“Поэтому в воскресенье я добавил к регрессионной модели новые данные и рассчитал новый прогноз, использовав данные статистики диагнозов на 19 апреля по данным университета Джонса Хопкинса на 14 часов”, – отметил профессор.
Теоретически процесс должен развиваться по S-кривой, но видно, что даже уточненный прогноз все равно дает низкий уровень диагнозов, чем показывает реальная статистика, рассказывает Паниотто.
По состянию на 23, 24 и 25 апреля будет примерно 7064, 7562 и 8079 диагнозов соответственно, а достижения максимума не видно.
“К концу следующей недели 3 мая будет 10-13 тысяч диагнозов (впрочем в выходные могут проявиться последствия празднования)” – отмечает Владимир Паниотто.
- В Украине по состоянию на утро 23 апреля зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 578 новых случаев, что является рекордным показателем для нашей страны с начала вспышки.